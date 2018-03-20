Ещё
Украинская ГосЧС рассказала, кто остался без света, газа и тепла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинская ГосЧС рассказала, кто остался без света, газа и тепла 

Украина.ру 7 часов назад
Фото: Украина.ру
Состоянием на 7.00 вторника в двух областях Украины без электроснабжения остаются 4 населенных пункта, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.
«По состоянию на 7.00 20 марта остаются обесточенными 4 населенных пункта в 2 областях, а именно: Донецкая — 2, Луганская — 2», — сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.
Кроме того, жилищный комплекс из восьми многоэтажных домов в Одесской области остался без газоснабжения, сообщили в ГосЧС.
В воскресенье в госслужбу по ЧС поступила информация о том, что в селе Крыжановка Лиманского района «остались без газоснабжения восемь котельных, обеспечивающих теплоснабжением восьми многоэтажных домов», говорится в сообщении.
По данным ведомства, в этих домах проживают около 2120 абонентов (всего в ЖК «Суворовский» проживает 6,5 тысячи человек). При этом температура воздуха составила 3 градуса мороза, сообщила госслужба.
Восстановление газоснабжения было запланировано на 19 марта, однако состоялось ли оно не сообщается.
Украина.ру: последние новости
Аномальные холода: Украина мерзнет без российского газа Два сценария для Порошенко: плохой и еще хуже В Киеве задержаны сторонники Саакашвили
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии76
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора176
В Киеве дали ответ по выборам в РФ22
Порошенко нашел замену российскому газу295
Крымский мост готовят к открытию80
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение