Украинская ГосЧС рассказала, кто остался без света, газа и тепла

Состоянием на 7.00 вторника в двух областях Украины без электроснабжения остаются 4 населенных пункта, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

«По состоянию на 7.00 20 марта остаются обесточенными 4 населенных пункта в 2 областях, а именно: Донецкая — 2, Луганская — 2», — сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Кроме того, жилищный комплекс из восьми многоэтажных домов в Одесской области остался без газоснабжения, сообщили в ГосЧС.

В воскресенье в госслужбу по ЧС поступила информация о том, что в селе Крыжановка Лиманского района «остались без газоснабжения восемь котельных, обеспечивающих теплоснабжением восьми многоэтажных домов», говорится в сообщении.

По данным ведомства, в этих домах проживают около 2120 абонентов (всего в ЖК «Суворовский» проживает 6,5 тысячи человек). При этом температура воздуха составила 3 градуса мороза, сообщила госслужба.

Восстановление газоснабжения было запланировано на 19 марта, однако состоялось ли оно не сообщается.