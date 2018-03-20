Ещё
Американский беспилотник 11 часов летал вдоль границ Ростовской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский беспилотник 11 часов летал вдоль границ Ростовской области 

Деловое сообщество 7 часов назад
Американский беспилотник был замечен на границах Ростовской области. По данным агентства Интерфакс, беспилотник RQ-4B Global Hawk летал вдоль границ Ростовской области в минувшее воскресенье, 18 марта. Он поднялся с авиабазы Сигонелла в Италии, она находится на острове Сицилия и почти 11 часов облетал границы Ростовской, Воронежской и Белгородской областей. Полеты беспилотник совершал над территорией Украины, не приближаясь к границам России более чем на 45 километров. По данным агентства, он собирал данные о линии разграничения в Донбассе.
Деловое сообщество: последние новости
Акробата из цирка Запашного, сорвавшегося с высоты, не довезли до Ростова Ужасная погода стала причиной многокилометровых пробок на М4-Дон В южной столице определили победительницу в конкурсе «Ростовчанка-2018»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии87
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора191
В Киеве дали ответ по выборам в РФ23
Порошенко нашел замену российскому газу296
Крымский мост готовят к открытию78
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение