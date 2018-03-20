Американский беспилотник 11 часов летал вдоль границ Ростовской области 

Американский беспилотник был замечен на границах Ростовской области. По данным агентства Интерфакс, беспилотник RQ-4B Global Hawk летал вдоль границ Ростовской области в минувшее воскресенье, 18 марта. Он поднялся с авиабазы Сигонелла в Италии, она находится на острове Сицилия и почти 11 часов облетал границы Ростовской, Воронежской и Белгородской областей. Полеты беспилотник совершал над территорией Украины, не приближаясь к границам России более чем на 45 километров. По данным агентства, он собирал данные о линии разграничения в Донбассе.