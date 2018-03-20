А Баба-Яга против. Киев решил «отменить» выборы в России

В последние дни украинские СМИ обсуждают лишь одно событие — выборы в России . И так как украинские «патриоты» ну очень хотели помешать переизбранию Владимира Путина , напрашивается вывод, что они где-то в глубине души считают его президентом своей страны.

У них что там — своих новостей и проблем нет? Какой канал не включи — везде Россия… Путин… выборы… фальсификации! А сегодня в это включился и главный законодательный орган страны. Народные депутаты из партии Яценюка «Народный фронт» Бурбак и Логвинский разработали документ, который «отменяет» выборы в России. В смысле признает их нелегитимными.

Вот тут давайте подумаем. Россия — в отличие от Украины — это реально независимое государство. Со своими законами, властью и выборами, которые никак не влияют на жизнь в самой Украине, но вызывают неподдельный и живой интерес у ее граждан. А у некоторой части — нездоровый интерес. Даже тотализатор включили на провластных телеканалах: наберет ли Путин 60% или не наберет? А что там Жириновский, тряхнет стариной? А как там либеральная оппозиция? Может, помочь им повысить активность, научить? Люди спорили, обсуждали, ставки делали.

В день выборов националисты блокировали посольство и консульства России на Украине, чтобы физически не допустить голосования. Это привычное состояние перманентного митинга и шоу бесталанных комедиантов. «Не дадим, не позволим!» Что именно, не уточняют. Это все, конечно «очень важно» для жизни Украины и каждого ее гражданина. Во всяком случае, внимание от реальных проблем отвлекает.

Никто не митингует из-за ожидаемо провалившихся «реформ», не пикетируют прокуратуру , которая круглосуточно печатает постановления на обыски. И даже цена на газ и электричество никого не возбуждает так, как выборы у соседей.

Жаловаться на Россию-"агрессора" и обвинять всех несогласных в шпионаже — это в духе нынешней Украины. Украинским законом «отменить» выборы в России — отличная идея. И никто там, похоже, даже не попробует задуматься: если весь прессинг Запада никак не повлиял на российские выборы — то куда уж этим-то?..

Хотя кто знает — может быть, еще придет время задуматься о своих собственных выборах и о своих собственных лидерах украинским «патриотам». Вместо того, чтобы довольствоваться ролью сторонних наблюдателей выборов в России.

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