Постред Украины в ЕС не одобрил позицию Запада в отношении Крыма

Некоторые западные страны никак не реагируют на факт присоединения Крыма России . По мнению постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, ряд государств специально придерживается такой позиции, чтобы поддерживать отношения с Россией. Об этом Кулеба написал в своем Facebook.

Дипломат сравнил отношение Запада к ситуации в Крыму с позицией некоторого числа стран по вхождению в состав СССР прибалтийских республик.

Латвии и У ряда наших искренне дружеских партнеров сейчас растет соблазн относиться к Крыму по балтийской модели. Ряд стран Запада не признавал оккупации и последующей аннексии Эстонии Литвы в 1940 году. Даже после Второй мировой войны не признавали. Получалось так, что СССР вообще признавали, а участие в Союзе трех республик нет — Дмитрий Кулеба.

Украинский постпред пожаловался на то, что сторонники такого подхода не хотят «активно противодействовать оккупации» и вспоминают об «аннексии» лишь в ее годовщину.

Поэтому Украина на всех уровнях — от президента до посла — постоянно и дергает наших партнеров с предложениями действовать. Активно противодействовать аннексии и приближать деоккупацию

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного там референдума. «За» присоединение проголосовали более 95% жителей полуострова. Решение провести плебисцит было принято после госпереворота на Украине.