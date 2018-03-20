Постред Украины в ЕС не одобрил позицию Запада в отношении Крыма 

Некоторые западные страны никак не реагируют на факт присоединения Крыма к России. По мнению постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, ряд государств специально придерживается такой позиции, чтобы поддерживать отношения с Россией. Об этом Кулеба написал в своем Facebook.
Дипломат сравнил отношение Запада к ситуации в Крыму с позицией некоторого числа стран по вхождению в состав СССР прибалтийских республик.
У ряда наших искренне дружеских партнеров сейчас растет соблазн относиться к Крыму по балтийской модели. Ряд стран Запада не признавал оккупации и последующей аннексии Эстонии, Латвии и Литвы в 1940 году. Даже после Второй мировой войны не признавали. Получалось так, что СССР вообще признавали, а участие в Союзе трех республик нет — Дмитрий Кулеба.
Украинский постпред пожаловался на то, что сторонники такого подхода не хотят «активно противодействовать оккупации» и вспоминают об «аннексии» лишь в ее годовщину.
Поэтому Украина на всех уровнях — от президента до посла — постоянно и дергает наших партнеров с предложениями действовать. Активно противодействовать аннексии и приближать деоккупацию
— постпред Украины при Совете Европы.
Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного там референдума. «За» присоединение проголосовали более 95% жителей полуострова. Решение провести плебисцит было принято после госпереворота на Украине.
ЕС не признал результаты российских президентских выборов на территории Крыма. Официально Совет Европы объясняет такую позицию тем, что Россия незаконно аннексировала полуостров. Между тем, бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ посчитала выборы главы российского государства «эффективными и открытыми».