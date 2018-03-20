Мнение: Киев уже сам понимает, чьим на самом деле является Крым

Дипломат сравнил эту ситуацию с позицией некоторых государств по вхождению в состав СССР прибалтийских республик.

Латвии и "Ряд стран Запада не признавал оккупации и последующей аннексии Эстонии Литвы в 1940 году. Даже после Второй мировой войны не признавали. Получалось так, что СССР вообще признавали, а участие в Союзе трех республик нет", — написал Кулеба.

Украинский постпред посетовал на то, что сторонники такого подхода не стремятся «активно противодействовать оккупации» и вспоминают об «аннексии» лишь в ее годовщину.

"Поэтому Украина на всех уровнях — от президента до посла — постоянно и дергает наших партнеров с предложениями действовать", — резюмировал дипломат.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в мире уже давно свыклись с тем, что Крым теперь — неотъемлемая часть России.

"Киев никак не может изменить того факта, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. В мире уже смирились с тем, что Крым является российской территорией. И стратегия народной дипломатии уже приносит свои плоды. Даже на выборы президента России (18 марта — ред.) в Крым прибыло более 40 международных наблюдателей из 20 стран. Кроме того, в апреле в Крыму состоится очередной Ялтинский международный экономический форум, и уже запланированы визиты на это мероприятие иностранных политиков и бизнесменов, в том числе из Евросоюза ", — сказал Иван Мезюхо.

Лишь из-за политических обстоятельств, по его словам, полуостров не признают российским официально.

"Просто в силу внутренних и внешних причин ряд государств не могут заявить об этом. В ряде европейских стран есть регионы, которые хотели бы отделиться. Кроме того, мы понимаем, что на ряд государств давят США , поэтому эти страны не могут официально признать Крым неотъемлемой частью Российской Федерации. Но мы можем говорить, что Крым уже фактически признан российским", — отметил политолог.

Он также уверен, что и Киев уже понял — Крым не вернется на Украину.

"Украина на самом деле уже тоже свыклась с российским статусом полуострова. Но в силу политических причин Киев продолжает заявлять, что Крым будто бы украинский. Делается это с точки зрения и внутренней пропаганды, и того, что Крым является причиной для продления антироссийских санкций со стороны Запада. Именно поэтому Киев периодически выдает на-гора различные антикрымские заявления, резолюции, которые потом идут в основу для продления антироссийского санкционного режима. Но если бы не было Крыма, Запад все равно нашел бы повод", — заключил Иван Мезюхо.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. За это решение проголосовали более 95% жителей полуострова. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что Крым вернулся в Россию в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН

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