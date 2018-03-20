Эксперт: бандеровцы не побрезговали бы получить паспорт РФ из экономических соображений

По словам Дудчака, российское гражданство попросило бы и большее количество людей, невзирая на политические взгляды и убеждения.

«Это бы для работающих в РФ решилось множество проблем, связанных с пребыванием в стране и легальной работой. Но нужно ли это России? Многие из тех, кто считает себя бандеровцем или правосеком* не побрезговали бы получить паспорт РФ исходя из экономических соображений. Но получить российское гражданство непросто, в том числе и по этой причине — зачем России такие проблемы, ведь на полиграфе не проверяют прибывших», — сказала политолог в интервью «СП».

Эксперт подчеркнул, из-за этого страдают и те, кто физически и морально не может жить на одной территории с расплодившимися бандеровцами и с удовольствием бы уехал из Украины.

Читайте подробнее в материале «СП» «Три миллиона украинцев станут россиянами».

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