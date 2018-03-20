«Шахтёр» установил рекорд чемпионата Украины

«Шахтёр» благодаря крупной победе над «Мариуполем» переписал историю чемпионата Украины

"Горняки" одержали пятую разгромную, то есть с разницей минимум в три гола, победу подряд в УПЛ, что стало новым рекордом турнира.