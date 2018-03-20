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«Шахтёр» установил рекорд чемпионата Украины
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«Шахтёр» установил рекорд чемпионата Украины 

Soccer News 8 часов назад
Фото: Soccer News
«Шахтёр» благодаря крупной победе над «Мариуполем» переписал историю чемпионата Украины.
"Горняки" одержали пятую разгромную, то есть с разницей минимум в три гола, победу подряд в УПЛ, что стало новым рекордом турнира.
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