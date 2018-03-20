В Крыму пресекли 66 попыток ввоза растительной продукции с Украины за неделю

Сотрудники отдела карантинного фитосанитарного надзора на государственной границе России управления Россельхознадзора по Республике Крым Севастополю пресекли 66 попыток ввоза продукции растительного происхождения за неделю, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Запрещённые к ввозу товары были выявлены при проведении карантинного фитосанитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска „Армянск“, „Джанкой“ и „Перекоп“, — уточняется в сообщении. Например, в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших с Украины , было найдено 273 кг, 67 единиц и 134 пакета продукции. Потенциально опасные товары вернули на территорию сопредельного государства, чтобы не допустить проникновения и распространения в Крыму карантинных для России объектов. Ранее Nation News сообщало, что в Калининграде задержали 26 тонн уругвайской говядины.