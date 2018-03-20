В Крыму пресекли 66 попыток ввоза растительной продукции с Украины за неделю 

Сотрудники отдела карантинного фитосанитарного надзора на государственной границе России управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю пресекли 66 попыток ввоза продукции растительного происхождения за неделю, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Запрещённые к ввозу товары были выявлены при проведении карантинного фитосанитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска „Армянск“, „Джанкой“ и „Перекоп“, — уточняется в сообщении.
Например, в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших с Украины, было найдено 273 кг, 67 единиц и 134 пакета продукции.
Потенциально опасные товары вернули на территорию сопредельного государства, чтобы не допустить проникновения и распространения в Крыму карантинных для России объектов.
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