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На Украине повредили памятник генералу Ватутину
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В украинском Бердичеве вандалы повредили памятник генералу Ватутину 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Фото : Бердичівський погляд
Вандалы разрушили мемориальную доску на памятнике генералу Николаю Ватутину в Бердичеве Житомирской области Украины, сообщило местное издание "Бердичевский взгляд".
Генерал Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева.
"По словам очевидцев, к памятнику подошли четверо молодых людей с молотками в руках. И через несколько минут цинично полностью разрушили мемориальную доску, которая размещалась на постаменте. На замечания они ответили, что декоммунизация продолжается", — говорится в сообщении. По данным издания, инцидент произошел в понедельник.
Вандалы также не раз обливали краской памятник генералу в ряде городов Украины. В частности, в прошлом году подобные инциденты произошел в центре Киева и Полтаве.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
Киевский горсовет 1 июня решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина. Проспект было решено назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ) Шухевича.
Оскверненный вандалами памятник генералу Ватутину в Бердичеве, Украина
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