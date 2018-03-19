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Меркель заявила об отсутствии существенного прогресса в реализации «Минска-2»
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Меркель заявила об отсутствии существенного прогресса в реализации «Минска-2» 

ТАСС 2 часа назад
ВАРШАВА, 19 марта. /ТАСС/. Берлин и Варшава придерживаются единой позиции по кризису в Донбассе, существенного прогресса в реализации «Минска-2» пока нет. Об этом заявила в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель после встречи в Варшаве с главой польского правительства Матеушем Моравецким.
"В том, что касается Украины, у нас абсолютно одинаковые точки зрения. Пока нет большого заметного прогресса в связи с минскими договоренностями, мы будем продолжать работать в этом направлении", — отметила глава кабмина ФРГ.
В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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