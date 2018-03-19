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Ирина Луценко: выход из договора о дружбе с Россией должен быть постепенным
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Ирина Луценко: выход из договора о дружбе с Россией должен быть постепенным 

РИА Новости 4 часа назад
КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Выход Украины из договора о дружбе с Россией должен быть постепенным и продуманным, считает представитель президента Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко.
Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
"Я думаю, что выход из этого договора должен быть постепенным", — заявила Луценко в эфире украинского "Пятого канала" в понедельник, комментируя договор о дружбе.
По ее словам, сразу выходить из договора нельзя, поскольку в нем сказано, что как Украина, так и Россия признают законность границ своих стран. «Если мы сейчас денонсируем… то где граница? Нельзя делать необдуманный поступок», — считает Луценко.
По ее мнению, для таких решений нужно проанализировать последствия. При этом Луценко не сомневается, что из договора нужно выходить, но продуманно. «Это должна быть очень обоснованная позиция», — заявила представитель президента.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан в 1997 году президентами двух стран и ратифицирован Верховной радой Украины. Договор является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления». Договор был подписан на десятилетий срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.
Ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев не намерен денонсировать договор о дружбе с РФ, отметив, что Украина «наоборот намерена требовать от России выполнять положения этого документа».
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