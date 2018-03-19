Представитель Порошенко в Раде: Разрывать дипотношения с Россией еще не время

«Все будет иметь свое время… Наверное, подойдет момент, когда нам нужно будет разрывать дипломатические отношения. Наверное, сейчас это еще не тот критический момент разрыва», — заявила Луценко.

По ее словам, данное решение Украины примет лишь после консультации со своими международными партнерами.

Ранее стало известно, что Украина может разорвать Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

«Министр Павел Климкин на нашем комитете иностранных дел анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией. На вопрос, когда можно ожидать таких решений министр ответил, что решение за главой государства», — рассказала народный депутат Светлана Залищук

Таким образом, договор, действующий с 1997 года, может быть разорван, что скажется на разных сферах межгосударственных отношений: от миграционной, до экономической и политической.