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Представитель Порошенко в Раде: Разрывать дипотношения с Россией еще не время
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Представитель Порошенко в Раде: Разрывать дипотношения с Россией еще не время 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявила представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко, передает «112».
«Все будет иметь свое время… Наверное, подойдет момент, когда нам нужно будет разрывать дипломатические отношения. Наверное, сейчас это еще не тот критический момент разрыва», — заявила Луценко.
По ее словам, данное решение Украины примет лишь после консультации со своими международными партнерами.
Ранее стало известно, что Украина может разорвать Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.
«Министр Павел Климкин на нашем комитете иностранных дел анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией. На вопрос, когда можно ожидать таких решений министр ответил, что решение за главой государства», — рассказала народный депутат Светлана Залищук.
Таким образом, договор, действующий с 1997 года, может быть разорван, что скажется на разных сферах межгосударственных отношений: от миграционной, до экономической и политической.
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