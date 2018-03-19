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В Раде заявили, что ещё не пришло время для разрыва дипотношений с Россией
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В Раде заявили, что ещё не пришло время для разрыва дипотношений с Россией 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Время для разрыва Украиной дипломатических отношений с РФ еще не настало, это может произойти, но позже, заявила представитель президента Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко.
"Все будет иметь свое время… Наверное, подойдет момент, когда нам нужно будет разрывать дипломатические отношения. Наверное, сейчас это еще не тот критический момент разрыва", — сказала Луценко в комментарии телеканалу «112 Украина» в понедельник.
Она добавила, что Украина будет принимать это решение «при консультации с международными партнерами».
Ранее Верховная рада Украины отказалась внести правку о разрыве дипломатических отношений с РФ в законопроект о реинтеграции Донбасса.
Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это «дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России».
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