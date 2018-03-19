Василец: По условиям обмена я понял, что это обычная торговля людьми

Полное видео интервью выложено на канале издания Ukraina.ru в YouTube.

«Условия [обмена] не были приемлемыми вообще ни в какую. Нужно было либо признавать свою вину, которая не существует, либо ехать куда-то. Зачем? Я понял по условиям, что это обычная торговля людьми с целью политических бонусов для правящей партии войны», — рассказал Василец.

По его словам, украинской власти очень выгодно, когда выступивших против Порошенко закрывают в тюрьму, а потом вывозят на обмен.

«Значит, выступающие против Порошенко — «сепаратисты», «агенты Кремля» и «террористы». Классно получается? Классно» — отметил Василец.

Он рассказал об условиях содержания и об отношениях с сокамерниками.

Также Василец сказал, что пока еще не готов заявлять о политических амбициях.