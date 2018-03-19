В Киеве на Подоле остановились трамваи

Об этом сообщает 112.ua.

«На Контрактовой площади в Киеве остановилось движение трамваев. Всего один за другим остановилось около десятка трамваев. Их череда достигает угла улиц Верхний и Нижний вал и Межигорской. На месте работает ремонтная техника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заблокировано движение ряда трамвайных маршрутов.

Контактовая площадь является одной из древнейших площадей Киева. Ряд украинских археологов уверен, что именно с Подола начинается история города. Кроме того, с Контрактовой площади осуществляется один из самых длинных и живописных трамвайных маршрутов — маршрут№12 в лесной микрорайон Пуща-Водицу.

Киев был первым городом Российской империи, где был открыт трамвай. Он начал работу 1 июня (13 июня по новому стилю) 1892 года.