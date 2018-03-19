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В Киеве на Подоле остановились трамваи
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В Киеве на Подоле остановились трамваи 

Украина.ру 5 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает 112.ua.
«На Контрактовой площади в Киеве остановилось движение трамваев. Всего один за другим остановилось около десятка трамваев. Их череда достигает угла улиц Верхний и Нижний вал и Межигорской. На месте работает ремонтная техника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заблокировано движение ряда трамвайных маршрутов.
Контактовая площадь является одной из древнейших площадей Киева. Ряд украинских археологов уверен, что именно с Подола начинается история города. Кроме того, с Контрактовой площади осуществляется один из самых длинных и живописных трамвайных маршрутов — маршрут№12 в лесной микрорайон Пуща-Водицу.
Киев был первым городом Российской империи, где был открыт трамвай. Он начал работу 1 июня (13 июня по новому стилю) 1892 года.
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