Поддержавший массовое убийство одесситов Ройтбурд стал директором одесского музея

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов назначил одесского евромайдановца, скандально известного художника Александра Ройтбурда директором Одесского художественного музея, сообщает LB.ua. Контракт с Ройтбурдом подписан на пять лет, отмечает издание. Назначение Ройтбурда также поддержал министр культуры Евгений Нищук , который назвал это борьбой с «сепаратизмом».

«Российская эскалация происходит не только на востоке страны. К сожалению, некоторые люди поддерживают это движение внутри страны. И очень обидно, что этот процесс инициируют депутаты облсовета. Хорошо, что есть украинские патриоты, я хочу поблагодарить одесского губернатора за позицию и решение. Нельзя позволять сепаратистским настроениям уничтожать будущее украинского искусства», — сказал глава украинского минкульта.

Следует отметить, что назначение губернатором Ройтбурда на пост директора Одесского художественного музея противоречит закону Украины «О культуре», согласно которому подобные назначения отведены к компетенции председателя облсовета. Однако ранее депутаты областного собрания отказались утвердить Ройтбурда на пост директора музея. Как пишет одесское издание «Таймер», Степанов обошел этот запрет, назначив Ройтбурда исполняющим обязанности директора, а не директором.

«Этим решением Степанов идёт на конфликт с облсоветом. Видимо, он решил, что лучше уж конфликт с облсоветом, чем с Мариной Порошенко », — приводит «Таймер» слова одного из депутатов облсовета от «Батькивщины».

Кандидатура Ройтбурда многими в Одессе воспринимается крайне негативно. Как известно, Ройтбурд заявил, что 2 мая 2014 года, когда сторонниками майдана были убиты более 40 одесситов, для Одессы и Украины не день трагедии, а «день победы».

«Это не день траура, это день победы: украинские патриоты спасли город от большой беды», — заявил Ройтбурд в интервью «Радио Свобода»

Он также назвал массовые убийства 2 мая «несчастным случаем». Интересно, что в ходе эфира художник несколько раз противоречил сам себе: в одном фрагменте интервью Александр Ройтбурд заявил, что «евромайдановцы» 2 мая заранее заготовили бутылки с зажигательной смесью для того, чтобы сжечь палаточный городок на Куликовом поле, а уже через несколько минут заверил ведущего, что при этом акция «евромайдановцев» должна была быть совершенно мирной и не предполагала никаких насильственных действий.

Против назначения Ройтбурда также протестовал одесский Союз художников. Самая существенная причина — опасения того, что музей может лишиться своей коллекции.

«В музее есть художники мирового уровня. На любом аукционе продается Левитан, Репин или Костанди. Маленький этюд Левитана стартует на аукционе Sotheby's с цены £20 тыс., и не имеет значения, хороший он или плохой», — сказал в интервью изданию Ukraina.ru заслуженный художник Украины Владимир Сакалюк.

Он отметил, что уже более 10 лет музей требует ремонта, однако деньги на него нашлись только тогда, когда украинская власть стала продвигать Ройтбурда на пост директора учреждения.

«Под этот ремонт, как сказал Ройтбурд, предполагается вывоз работ в Киев, чтобы они лучше сохранились на время ремонта. Так вот, я больше всего боюсь, что может многое оттуда не вернуться. Там хорошие запасники. Помимо того, что висит в залах, есть еще большие фонды. Там есть рисунки Сомова, это очень хорошие вещи, они достаточно дорого стоят. Там есть Костанди, там есть Колесников. Там есть Ламыкин (Константин Ломыкин, народный художник УССР — ред.), на сегодняшний день он очень дорого ценится в Европе», подчеркнул Сакалюк.

Судя по всему именно поэтому кандидатуру Ройтбурда поддержал хорошо известный политик-аферист Олег Ляшко . Он заявил, что пророссийские депутаты Одесского облсовета от «Оппоблока» и «Батькивщины» «заблокировали» назначение Ройтбурда, а потому всем украинским патриотам следует сейчас солидаризоваться и поддержать художника.

«Мы не защищаем персонально Ройтбурда — мы защищаем нашу украинскую Одессу от русского мира», — заключил Ляшко.

«Я искренне верю, что Александр Ройтбурд, выиграв конкурс, будет хорошим директором музея, и я знаю, что он не будет красть. А это уже немало в наше дикое время, для того, чтобы назначить его на должность директора Одесского художественного музея», — заявил он.

Однако когда представитель до предела коррумпированной украинской власти так громко кричит, что кто-то не будет красть, это уже вызывает самые серьезные подозрения. «Заговорили о патриотизме. Как видно, украсть что-то хотят» — заметил много лет назад Салтыков-Щедрин. Судя по всему, с тех пор ничего не изменилось.