В Раде установили оборудование для досмотра личных вещей депутатов

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости . Управление государственной охраны установило средства для досмотра личных вещей и багажа депутатов и посетителей Верховной рады , передает информационное агентство «Украинские новости».

"В частности, на центральном входе, через который заходит большинство депутатов, помимо рамки металлоискателя установлен так называемый Rapiscan (рентгеновская установка)", — сообщает агентство.

По словам сотрудника управления госохраны, такие установки размещены на всех блокпостах при входе в здание парламента. Если депутат не захочет ставить свои личные вещи на дорожку устройства, то охрана не имеет права заставлять его это делать, уточнил он.

Накануне парламент Украины принял закон, которым запрещает депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной рады. Согласно закону, в здания Рады, администрации президента , кабмина и другие здания государственной власти, где есть госохрана, нельзя приносить взрывчатые вещества, средства для подрыва, боеприпасы всех видов и образцов, в том числе учебные или имитационные, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие твердые вещества и пиротехнические средства.

Ранее в СМИ появились сообщения, что депутат Надежда Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами. Сама Савченко заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием. После этого депутаты выступили с законодательной инициативой запретить приносить оружие в зал.