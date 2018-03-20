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Рада Украины запретила депутатам приносить оружие
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Рада Украины запретила депутатам приносить оружие 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Парламент Украины принял закон, которым запрещает депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной рады.
Такое решение во вторник поддержали 263 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.
Ранее в СМИ появились сообщения, что депутат Надежда Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами. Сама Савченко заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием. После этого депутаты выступили с законодательной инициативой запретить приносить оружие в зал.
"С целью усиления безопасности предлагается предусмотреть, что в здания, где работают Верховная рада Украины, президент Украины, кабинет министров Украины, а также здания, где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием", — говорится в пояснительной записке к документу.
Также в указанные здания нельзя приносить взрывчатые вещества, средства для подрыва, боеприпасы всех видов и образцов, в том числе учебные или имитационные, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие твердые вещества и пиротехнические средства.
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