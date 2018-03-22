Ещё
Депутат отказался сдать оружие на входе в Раду и подрался с охраной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого

Депутат отказался сдать оружие на входе в Раду и подрался с охраной 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк отказался сдать оружие при входе в здание парламента и устроил потасовку с сотрудниками управления государственной охраны, сообщило в четверг издание Страна.ua.
Президент Украины Петр Порошенко в среду подписал закон, который запрещает депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной рады, администрацию президента и кабмин.
"Нардеп Парасюк при проходе через рамки (металлоискателя — ред.) отказался выкладывать оружие и начал толкаться с бойцами УГО. Возникла потасовка", — говорится в сообщении издание.
Еще один депутат, Семен Семенчеко, заявил, что ему незаконно мешают войти в парламент, после того, как сработал датчик рамки металлоискателя.
Ранее в СМИ появились сообщения, что депутат Надежда Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами. Сама Савченко заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием. После этого депутаты выступили с законодательной инициативой запретить приносить оружие в зал.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее на заседании Рады заявил, что у следствия есть «неопровержимые доказательства» того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.
РИА Новости: последние новости
Савченко рассказала о "страхе в глазах Порошенко", когда она жала ему руку Мосийчук в телеэфире устроил перепалку с депутатом Рады из-за Бандеры Савченко принесла на заседание комитета Рады два граната
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»144
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах182
С IKEA можно попрощаться10
Офицеры МВД подрались на совещании93
Россиянам проиндексируют пенсии51
Видео
00:52
Россиянам проиндексируют пенсии
Личный счет Экономика
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого
Общество
01:02
Украинцев используют как лабораторных мышей
Украина В мире
02:53
«До прорыва в отношениях РФ и США еще далеко»
Политика В мире
02:55
Кремль следит за развитием ситуации в Волоколамске
Политика Происшествия
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение