Депутат отказался сдать оружие на входе в Раду и подрался с охраной

"Нардеп Парасюк при проходе через рамки (металлоискателя — ред.) отказался выкладывать оружие и начал толкаться с бойцами УГО. Возникла потасовка", — говорится в сообщении издание.

Еще один депутат, Семен Семенчеко, заявил, что ему незаконно мешают войти в парламент, после того, как сработал датчик рамки металлоискателя.

Ранее в СМИ появились сообщения, что депутат Надежда Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами. Сама Савченко заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием. После этого депутаты выступили с законодательной инициативой запретить приносить оружие в зал.