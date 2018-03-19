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Политолог: Скоро будущее Украины будет зависеть от выборов в Монголии
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Политолог: Скоро будущее Украины будет зависеть от выборов в Монголии 

Украина.ру 6 часов назад
Фото: Украина.ру
«Проблема не в Путине, он говорит то, что считает нужным. Но есть еще международное сообщество. В результате осуждения проведения выборов в Крыму, против России могут быть сделаны некие шаги — санкции и другие дисциплинарные меры. Однако это никоим образом не приведет к непризнанию результатов президентских выборов в Российской Федерации. Последствия этих выборов для Украины легко прогнозируемы. К этому нужно относиться, как к погоде — граждане России имеют право выбирать того, кого он пожелают», — сказал он.
Гладких подчеркнул, что люди сильно персонифицируют политику и ошибочно уверены, что одна только личность государственного лидера существенно влияет на действия его страны. Но сейчас государства институциональны и на позицию, например, Путина влияют многие факторы — от состояния российской экономики до поведения его окружения и внешней конъюнктуры.
«Ошибочно считать, что внутренняя и внешняя политика Российской Федерации определяется только Путиным. Он только ее воплощает. А смена Путина существенно не изменит национальные интересы России», — отметил аналитик.
При этом эксперт не понимает такое повышенное внимание украинских СМИ к выборам в России. Украина, по его словам, до сих пор живет в условиях пост-колониального государства, будущее которого зависит от происходящего в других странах.
«Будущее Украины зависит от выборов президента США или Франции. Скоро страна будет зависеть от выборов в Румынии, Монголии, Молдавии, Польше. Мне бы хотелось, чтобы Украина зависела от результатов выборов в ней самой и деятельность тех, кого мы выбираем. И чтобы наше будущее как можно меньше зависело от исходов избирательных кампаний где-либо», — заключил политолог.
На выборах президента России, состоявшихся 18 марта, по официальным результатам Владимир Путин получил более 76% голосов. Он заявил, что размышляет над новыми кандидатами на министерские посты, включая пост премьер-министра.
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