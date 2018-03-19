Политолог: Скоро будущее Украины будет зависеть от выборов в Монголии

«Проблема не в Путине, он говорит то, что считает нужным. Но есть еще международное сообщество. В результате осуждения проведения выборов в Крыму , против России могут быть сделаны некие шаги — санкции и другие дисциплинарные меры. Однако это никоим образом не приведет к непризнанию результатов президентских выборов в Российской Федерации. Последствия этих выборов для Украины легко прогнозируемы. К этому нужно относиться, как к погоде — граждане России имеют право выбирать того, кого он пожелают», — сказал он.

Гладких подчеркнул, что люди сильно персонифицируют политику и ошибочно уверены, что одна только личность государственного лидера существенно влияет на действия его страны. Но сейчас государства институциональны и на позицию, например, Путина влияют многие факторы — от состояния российской экономики до поведения его окружения и внешней конъюнктуры.

«Ошибочно считать, что внутренняя и внешняя политика Российской Федерации определяется только Путиным . Он только ее воплощает. А смена Путина существенно не изменит национальные интересы России», — отметил аналитик.

При этом эксперт не понимает такое повышенное внимание украинских СМИ к выборам в России. Украина, по его словам, до сих пор живет в условиях пост-колониального государства, будущее которого зависит от происходящего в других странах.

Монголии, Молдавии, «Будущее Украины зависит от выборов президента США или Франции . Скоро страна будет зависеть от выборов в Румынии Польше . Мне бы хотелось, чтобы Украина зависела от результатов выборов в ней самой и деятельность тех, кого мы выбираем. И чтобы наше будущее как можно меньше зависело от исходов избирательных кампаний где-либо», — заключил политолог.

На выборах президента России, состоявшихся 18 марта, по официальным результатам Владимир Путин получил более 76% голосов. Он заявил, что размышляет над новыми кандидатами на министерские посты, включая пост премьер-министра.