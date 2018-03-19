Политолог: Украинская власть дерзкая, но нелогичная

Аналитик склонен считать эти действия не столько официальной позицией украинского государства, сколько самопиаром и заигрыванием с ура-патриотическими настроениями и избирателями со стороны некоторых политических сил.

«Моя основная претензия заключается в том, что среди этих политсил почему то есть такие, которые ассоциируются непосредственно с министром внутренних дел ( Арсеном Аваковым — ред.). Это проблема. Пусть министр определится — или он высокий чиновник на государственной службе, или политик, использующий свое временное пребывание в должности начальника МВД для раскрутки каких-то псевдополитических проектов», — выразил мнение политолог, подмечая, что этот случай еще получит оценку и реакцию международных организаций.

Он также обратил внимание на непоследовательность и нелогичность украинской власти — при всей своей дерзости по отношению к российской стороне, она не разрывает дипломатические отношения с Россией , не высылает российских дипломатов и не закрывает консульские отделения.

18 марта в Киеве около 100 протестующих из числа ВО «Свобода», «Сокол», Национального корпуса, организации «С14», «Правого сектора» и национальных дружин начали 12-часовую акцию протеста, заблокировав вход в посольство РФ. Мероприятие назвали — «Блокада посольства РФ».

Националисты не пропускали желающих проголосовать внутрь Посольства РФ. Таким способом они хотели донести до граждан РФ, что каждый из них априори поддерживает «захват украинских земель».

Посольство охранялось полицией и Нацгвардией. Причем правоохранители также не пускали российских граждан в здание. Туда могли попасть только россияне с дипломатическим паспортом. За ситуацией наблюдали представители международных миссий.