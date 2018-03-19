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Волошин: Утверждать, что сегодня Украина успешна, могут только откровенные популисты
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Волошин: Утверждать, что сегодня Украина успешна, могут только откровенные популисты 

Украина.ру 7 часов назад
Фото: Украина.ру
Как уже достали эти ЕСовские ханжи. Они намереваются помогать власти отвергать аргумент, что «с 2014 года в Украине ничего не изменилось». Дело даже не в том, что это документально закреплённое намерение вмешиваться в выборы. Дело в полном отрыве этих господ от реальности.
Пусть спросят свои посольства, есть ли у них данные о реальных коррупционных потоках и их выгодоприобретателях. Если у них нет, пусть у американцев возьмут. Те открыто признают, что, например, Соломенский суд штампует решения по команде Грановского. Пусть поговорят с их бизнесом о наших контролирующих органах и таможне, с их гражданами о нашей полиции и миграционной службе. Пусть поинтересуются хоть у так дорогого их толерантному сердцу ЛГБТ-сообщества, изменилось ли к нему отношению, не бьют ли больше. Пусть посмотрят, наконец, экономическую статистику и сравнят 2018 и 2013 год. Что изменилось? Стали по их требованию в высоких кабинетах брать под козырёк? И то только тогда, когда вопрос не касается коррупционных интересов власти.
Бороться с популистами, конечно, нужно. Только начнут пусть с себя. Ведь утверждать, что сегодня Украина успешная страна могут только откровенные популисты.
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