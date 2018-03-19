Почти половина украинцев не определилась, за кого голосовать на выборах 

Согласно исследованию Киевского международного института социологии, 38,3% респондентов не смогли ответить на вопрос, за кого проголосовали бы на президентских выборах, если бы они проходили в ближайшее время. 5,5% намеренно испортили бы бюллетени, а 15,2% и вовсе бойкотировали бы голосование.
Среди тех, кто определился со своими политическими предпочтениями, 24,6% готовы поддержать лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, 15,5% — руководителя Радикальной партии Олега Ляшко, 12,5% — бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, 9,8% — действующего главу государства Петра Порошенко, 9,7% — лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко, 9,5% — руководителя партии «За жизнь» Вадима Рабиновича.
Похожая ситуация сложилась и при опросе о голосовании за новый состав Верховной Рады. 37% опрошенных ещё не определились, 16,7% не намерены идти на избирательные участки, а 5% украинцев вычеркнули бы все партии или испортили бы бюллетень.
Большинство симпатий украинцев, которые не собираются пропускать парламентские выборы, на стороне «Батькивщины» — 22,5%, затем следуют Радикальная партия с 13,7%, «Оппозиционный блок» (12,4%), партия «За жизнь» (10,3%), «Гражданская позиция» (9,4%), Блок Петра Порошенко (6,6%), «Самопомощь» (6%) и «Свобода» (5,8%).
Ранее в ходе слушаний в специальном комитете по разведке Сената директор национальной разведки США Дэниел Коутс выразил мнение, что внутриполитические потрясения, недовольство населения, снижение уровня жизни и сохраняющаяся коррупция на Украине могут спровоцировать проведение досрочных выборов.