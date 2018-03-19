Почти половина украинцев не определилась, за кого голосовать на выборах

Согласно исследованию Киевского международного института социологии, 38,3% респондентов не смогли ответить на вопрос, за кого проголосовали бы на президентских выборах, если бы они проходили в ближайшее время. 5,5% намеренно испортили бы бюллетени, а 15,2% и вовсе бойкотировали бы голосование.

Похожая ситуация сложилась и при опросе о голосовании за новый состав Верховной Рады . 37% опрошенных ещё не определились, 16,7% не намерены идти на избирательные участки, а 5% украинцев вычеркнули бы все партии или испортили бы бюллетень.

Большинство симпатий украинцев, которые не собираются пропускать парламентские выборы, на стороне «Батькивщины» — 22,5%, затем следуют Радикальная партия с 13,7%, «Оппозиционный блок» (12,4%), партия «За жизнь» (10,3%), «Гражданская позиция» (9,4%), Блок Петра Порошенко (6,6%), «Самопомощь» (6%) и «Свобода» (5,8%).