Как Ляшко и Тимошенко задвигают Порошенко — ЛIГА.net

Киевский международный институт социологии (КМИС) заявляет, что если бы выборы президента проходили в конце февраля 2018 года, то в первом туре больше всего голосов избирателей получила бы лидер «Батьківщины» Юлия Тимошенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко . Заказчик опроса не называется. Гендиректор КМИС сказал LIGA.net, что это была «одна из партий».

Что установили социологи. Как свидетельствуют результаты соцопроса КМИС, 38,3% респондентов пока не определились, за кого голосовать на президентских выборах. Еще 5,5% опрошенных заявили, что вычеркнули бы всех кандидатов (испортили бы бюллетень), а 15,2% решили не участвовать в голосовании. В то же время, если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то электоральные настроения украинцев, по версии КМИС, будут выглядеть следующим образом: 24,6% респондентов проголосовали бы за Тимошенко, 15,5% — за Ляшко, 12,5% — за Анатолия Гриценко , 9,8% — за Петра Порошенко , 9,7% — за Юрия Бойко , 9,5% — за Вадима Рабиновича

Динамика рейтинга кандидатов в сентябре 2017 — феврале 2018 года (% среди респондентов, которые собираются голосовать и определились со своим выбором)

Электоральные настроения украинцев по выборам президента (с учетом ответов всех опрошенных и в разрезе регионов)

Респондентов также спросили, кто, по их мнению, станет следующим президентом. Ответы респондентов распределились следующим образом: 9,4% назвали Тимошенко, 8,2% — Порошенко, 2,7% — Ляшко, 2,4% — Рабиновича, 2,3% — Бойко, 1,9% — Гриценко, 1,7% — Гройсмана. 65,6% опрошенных не определились со своим ответом.

Как результаты объясняет КМИС. Корреспондент LIGA.net обратился к гендиректору КМИС Владимиру Паниотто с просьбой объяснить результаты опроса. В частности, как рейтинг президента Порошенко, если верить исследованию, всего за два месяца упал почти вдвое — с 16,9 до 9,8%.

Как пояснил Паниотто, падение рейтинга главы государства есть, «но не такое большое, как кажется»: если оценивать в разрезе ответов всех респондентов, то падение рейтинга Порошенко в сентябре 2017 — феврале 2018 года произошло с отметки 7,6% до 3,9%, при этом погрешность составляет около 2%.

Динамика рейтинга кандидатов в сентябре 2017 — феврале 2018 года (% среди всех респондентов)

«С сентября 2017-го произошли достаточно громкие события… Например, история с (Михаилом) Саакашвили, которая была не в пользу Саакашвили, но и не в пользу Порошенко", — отметил руководитель КМИС.

Кроме того, Паниотто подчеркнул, что опрос был проведен до скандала вокруг депутата Надежды Савченко , который также мог повлиять на рейтинги определенных кандидатов.

На вопрос, кто является заказчиком исследования, гендиректор КМИС ответил, что «клиент не захотел, чтобы его называли», но добавил, что это была политическая сила.

Замгендиректора КМИС Антон Грушецкий, который непосредственно анализировал данные исследования, в комментарии LIGA.net назвал низкий показатель Порошенко «симптоматической реакцией» и перечислил события, которые произошли в декабре 2017 — феврале 2018 годов и могли повлиять на рейтинг действующего главы государства.

«Во-первых, это перманентное влияние обсуждения ситуации вокруг НАБУ, попытки поставить под контроль антикоррупционные органы. Во-вторых — выдворение Саакашвили из Украины , в-третьих — поездка (Петра Порошенко) на Мальдивы , а также (Юрия) Луценко — на Сейшелы», — отметил социолог.

В то же время Грушецкий подчеркнул, что опрос был проведен до победы «Нафтогаза» над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, которая могла бы положительно отразиться на рейтинге Порошенко, и скандала вокруг Савченко, который мог бы негативно повлиять на рейтинг «Батьківщины», первым номером которой была Савченко, и лично Тимошенко.

Замруководителя КМИС отметил, что Гройсман, кандидатура которого также была предложена респондентам, на днях заявил, что не планирует баллотироваться в президенты. Теоретически, голоса в поддержку премьер-министра можно было бы засчитать в актив Порошенко, что подняло бы президента с четвертой на вторую или даже первую позицию рейтинга, пояснил Грушецкий.

Всеукраинский опрос был проведен КМИС по заказу неназванного клиента с 5 по 21 февраля 2018 года. Методом личного интервью опрошены 2043 респондента во всех регионах Украины (кроме временно оккупированных АР Крым и отдельных районов Донбасса) по четырехступенчатой стохастической выборке. Статистическая погрешность не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% — для показателей, близких к 25%, 2,0% — для показателей, близких к 10%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Другие опросы. Согласно результатам опроса, проведенного в декабре 2017-го Фондом Демократические инициативы им. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, за Тимошенко готовы отдать голоса 12,1% тех опрошенных украинцев, которые собрались идти на избирательные участки и уже определились с выбором, 10,2% — поддерживают Порошенко.

По данным исследования социологической группы Рейтинг, проведенного в декабре 2017 года, за Тимошенко в случае проведения выборов в ближайшее время готовы проголосовать 18,7% тех, кто принял бы в них участие и уже определился с выбором. Порошенко готовы поддержать 15,6% опрошенных, Юрия Бойко — 11,7%, Анатолия Гриценко — 9,7%, Олега Ляшко — 8,7%, Вадима Рабиновича — 8,3%, Андрея Садового — 6,4%, Олега Тягнибока — 3,9%, Арсения Яценюка — 1,7%.

Дмитрий Черетун Оригинал публикации