Аномальные холода: Украина мерзнет без российского газа

Украину на выходных захлестнул циклон, который продолжит охлаждать страну еще как минимум до вторника. В понедельник 19 марта в стране пройдут снегопады, во всех регионах сохранится холодная погода.

«На востоке пройдет снег, температура до —11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +9°. На западе Украины практически без осадков. Температура до —17°. В северных областях снегопады. Температура до —15°. В центре также ожидаются осадки, температура до —14°», — пишет украинское информагентство УНИАН

«Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), местами в центральных областях и Прикарпатье 3 (красный)), также усложнит работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства. 20 марта на дорогах Украины гололедица, днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильные осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед», — сообщает МЧС Украины.

При этом холодная и ненастная погода сохранится до конца рабочей недели — 23 марта. Об этом заявил глава украинского Гидрометцентра Николай Кульбида, предсказав повышение температуры с субботы 24 марта. При этом он отметил, что до настоящей весны далеко, и под словом «потепление» он подразумевает лишь повышение температуры до плюсовых показателей в дневные часы.

Спасите аистов

19 марта считается днем, когда аисты массово возвращаются в свои украинские гнезда. Экологи уже предсказывают массовые смерти птиц из-за аномального мартовского мороза.

Аисты страдают от холодов, замерзают, не могут добывать пищу из покрытых льдом водоемов. Они вернулись на Украину из теплых краев и столкнулись с нетипичной для этого времени непогодой. Призывами спасти птиц пестрит украинский Facebook. Публикуют фото нахохлившихся аистов, печально бредущих по заснеженным полям Ивано-Франковской области.

Гибнут от морозов и люди. Так, в воскресенье появилось сообщение о том, что в поле возле села Залужаны Городоцкого района Львовской области было найдено тело мужчины, который умер от переохлаждения.

Сильные холода в новогодние праздники на Украине привели к гибели более 40 человек. Тогда ситуация усугубилась неумеренным употреблением алкоголя. Сейчас главной проблемой может стать изношенность теплосетей.

Коммунальный «прорыв»

На Украине аварии на теплотрассах происходят каждую зиму. Эксперты подсчитали, что около 70% теплосетей страны уже давно отслужили свой двадцатипятилетний срок эксплуатации и требуют замены. Каждый год изношенность тепловых сетей страны приводит к росту количества аварий на 10-12%.

Среди лидеров по числу «прорывов» закрепилась первая столица Украины. С февраля по март 2018 года в Харькове произошла серия крупных аварий на теплосетях, из-за которых в общей сложности отопления были лишены свыше тысячи жилых домов, а также школы, детсад и медучреждения.

2 февраля авария на теплотрассе произошла в Шевченковском районе Харькова. Без тепла осталось 400 домов, 10 школ и 9 садиков. 24 февраля в Немышлянском и Индустриальном районах Харькова произошел порыв трубы магистральной теплосети, без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений. 3 марта 2018 года в центре Харькова снова прорвало теплотрассу — в результате аварии остались без отопления 84 жилых дома и городская больница.

Киевские теплотрассы также выходят из строя с завидным постоянством. В марте 2018 года в Шевченковском районе Киева прорвало теплотрассу. В результате инцидента остались без теплоснабжения шесть многоэтажных жилых домов, а также школа и больница, обрушилось свыше 50 кв. метров асфальтового покрытия.

В феврале 2018 года Похожий инцидент парализовал движение трамваев на улице Бориспольской. Тогда без тепла остались около 200 близлежащих домов.

Без российского газа

Украинские власти недавно уже допустили серьезный промах — руководство госкомпании «Нафтогаз» не заключило допсоглашение с «Газпромом» на поставки газа, и российская компания вернула аванс за март, отказавшись продавать свой газ Украине, которая в разгар холодов едва не осталась без голубого топлива. Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в комментарии изданию Ukraina.ru отметил, что было бы странно, если бы ситуация повторилась спустя всего две недели.

«Коболев (глава «Нафтогаза» Андрей Коболев — ред.) и компания не настолько глупы, чтобы спустя две недели допустить ту же ошибку, которую они допустили в конце февраля — начале марта. Понятно, что придется переплатить за европейские поставки», — констатировал он.

«Технически как обычно, с авариями, но прошли. Финансово — будем подводить итоги позже, на сегодня достаточно много долгов накопилось у потребителей перед «Нафтогазом», поэтому нужно в первую очередь сделать оценку правильности экономической модели», — заявил изданию Ukraina.ru экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко

Он подчеркнул: система ЖКХ изношена и требует модернизации, однако власти это игнорируют. «Система ЖКХ амортизируется, инвестиций туда не поступает, но коммунальщики научились как-то выживать в этих условиях», — сказал Кучеренко.

Зима снова близко

По мнению экс-министра ЖКХ, главная проблема следующего отопительного сезона на Украине заключается в том, где нынешние украинские власти будут брать газ в объемах, необходимых для преодоления холодного осенне-зимне-весеннего периода. С Россией-то мириться они не собираются.

«Должен НАК «Нафтогаз» показать баланс газа и объяснить, где он возьмет объемы. Поскольку сейчас у «Нафтогаза» будут разбирательства с «Газпромом», то украинской компании нужно показать, как она сможет сформировать баланс без российского газа», — признал Кучеренко.

В свою очередь Дмитрий Марунич полагает, что основных угроз три. Первая — это что «Нафтогаз» решит поставить новый антирекорд по запасам газа в подземных хранилищах. Вторая и основная угроза — это общая изношенность сетей, которая никуда не исчезла.

«Они будут стареть и дальше, к сожалению, инвестиции в их обновление крайне незначительны, и вряд ли ситуация изменится кардинальным образом в ближайшее время», — считает Марунич.

Еще один момент — многомиллиардные долги потребителей перед «Нафтогазом».

«Это не только бытовое потребление, но и промышленные предприятия, и теплокоммунэнерго. Их долги постоянно растут, и разрешения этой ситуации не видно», — отметил Марунич, добавив, что не знает, почему власть ее не решает и как вообще ее решить.