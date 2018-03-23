Выяснилось, кто в киевской власти больше всего раздражает украинцев 

Наибольшее раздражение у жителей Украины вызывают президент Петр Порошенко, правительство и Верховная рада — ими недовольны от 57% до 72% украинцев, следует из опроса общественного мнения, проведенного социологической группой «Рейтинг».
По данным опроса, работой парламента Украины недовольны 72% жителей страны, кабинета министров — 67%, президента — 57%. Судебные органы и прокуратура вызывают раздражение у 55% и 54% украинцев соответственно, передает УНИАН.
Показатели одобрения деятельности властей упали в последние несколько лет — в 2015 году, к примеру, работу президента Украины одобряли 38% жителей страны, в 2016 году — 25%, а в 2017 году — только 18% украинцев.
За этот же срок одобрение деятельности Рады сократилось с 27% до 11%.
Опрос проводился в 22 областных центрах Украины, опрошены были 19 тыс. человек.
В ноябре 2017 года другой опрос другого социологического центра показал, что президента Украины Петра Порошенко критикуют 74,5% опрошенных.