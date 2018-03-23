Соцопрос: три четверти украинцев против Порошенко-президента

Население крайне недовольно тем, как работает руководство страны, и эта негативная тенденция усиливается, теряет баллы и действующий президент страны, заявил на презентации мартовского социопроса руководитель социологических программ Центра социологических исследований «София» Александр Левцун. По его словам, три четверти (78,8%) опрошенных в той или иной мере не одобряют работу президента Петра Порошенко . Позитивно оценивают («полностью одобряют» или « скорее одобряют») 15,9% респондентов, тогда как в декабре 2017 года этот показатель составлял 19,5%. При этом «полностью одобряют» работу президента лишь 1,7% опрошенных, отметил социолог.

Такие выводы эксперты Центра социальных исследований «София» сделали, основываясь на результаты опроса, проведенного с 9 по 16 марта 2018 года на подконтрольной правительству территории Украины . Всего опрошены 2010 респондентов, статистическая ошибка не превышает 2,2%.

«Имидж Порошенко как главы государства неуклонно ухудшается, — утверждает Левцун. — Доля негативных оценок его деятельности возросла с 76% в декабре прошлого года до 78,8% в марте этого года». По его словам, еще более критично характеризуют украинцы деятельность Кабмина . Работу правительства «категорически не одобряет» или «скорее не одобряет» подавляющее большинство (81,1%) респондентов. При этом более половины (53,1%) опрошенных — «категорически не одобряют».

Особое недовольство населения по материалам соцопроса, вызывает работа Верховной Рады . «Категорически не одобряют» ее деятельность или «скорее не одобряют» 87,5% опрошенных (при этом 59,9% — «категорически не одобряют»).

Левцун отметил, что социологи центра «София» еще в декабре 2017-го зафиксировали снижение поддержки власти, но тогда эти данные были встречены экспертным сообществом Украины с некоторым недоверием.

«Мы спрогнозировали, что эта тенденция является устойчивой и будет иметь последствия для электоральной базы партии власти. Наше мартовское исследование подтвердило этот прогноз, новые данные показали обострение кризиса доверия к руководству страны», — заявил Левцун. По его словам, украинские граждане «очень критично воспринимают развитие ситуации в стране и тот политический курс, который проводит нынешняя власть».

По результатам опроса, подавляющее большинство (70,8%) респондентов с той или иной степенью уверенности считают, что власть ведет страну в неправильном направлении. И только 17,4% опрошенных полагают, что власть ведет страну «однозначно в правильном направлении» или «скорее в правильном направлении» (еще 11,8% не определились с ответом).

Если бы на момент опроса проводились президентские выборы, то шансы выйти во второй тур имели бы лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (за нее отдали бы голоса 14,3% опрошенных, намеренных голосовать), ныне действующий президент Петр Порошенко (9,5%), один из руководителей «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (9,3%).

По сравнению с декабрем 2017 года уровень электоральной поддержки у Тимошенко вырос с 12,5% до 14,3%, тогда как у Петра Порошенко существенно снизился — с 12,8% до 9,5%. У Юрия Бойко, по словам Левцуна, рейтинг «в определенной мере укрепился».

Левцун отметил, что еще в конце прошлого года Порошенко конкурировал с Тимошенко за первое место в президентском рейтинге, сегодня же, «учитывая снижение уровня поддержки, шансы выхода Порошенко во второй тур президентских выборов следует характеризовать как проблематичные».

По результатам опроса зафиксировано и снижение уровня поддержки президентской политсилы —Блока Петра Порошенко — с 11,1% в декабре 2017 года до 7,5% в марте. Уровень поддержки «Батькивщины», наоборот, вырос с 12,1% до 14,8%.

Социолог подчеркнул, что «обвал уровня поддержки партии власти несложно было предвидеть, учитывая стагнацию оценок деятельности президента и правительства».

«И все-таки понадобился определенный деморализующий толчок, чтобы преодолеть инерцию политических установок у сторонников Порошенко, — полагает Левцун. По его словам, таким толчком могли стать события начала этого года — рождественские каникулы президента на Мальдивах , участие в Венском бале на фоне продолжающейся войны и обнищания населения, депортация Саакашвили, неудачное позиционирование первой леди и т. п.

«Реакция не заставила себя ждать, и уровень электоральной поддержки Порошенко, что называется, посыпался», — резюмировал социолог.

«При существующем тренде более вероятным представляется сценарий, когда во второй тур президентских выборов выйдут два оппозиционных кандидата», — сказал Левцун. «Это однозначный сигнал для всех: вторая каденция Порошенко маловероятна», — заявил Левцун. Он также отметил, что БПП сейчас еще имеет шанс преодолеть проходной барьер и сохраниться как политическая сила, но только в том случае, если внеочередные парламентские выборы будут «в самое ближайшее время».

Если же выборы в Раду пройдут в 2019 году, то, по словам социолога, «к этому времени БПП может повторить судьбу своего нынешнего партнера — „Народного фронта“, чей уровень поддержки колеблется на уровне 1%».

При этом по результатам опроса, предложение распустить нынешнюю Раду и назначить досрочные парламентские выборы поддерживают 61% респондентов, не поддерживают — 26,6% и еще 12,4% затруднились с ответом.