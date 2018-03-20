Опрос показал, сколько человек готовы проголосовать за Порошенко на выборах 

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные опроса, кого бы украинцы выбрали президентом, если бы выборы состоялись в конце февраля.
По данным исследования, лидером рейтинга стала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (24,6%). Следом идут глава Радикальной партии Олег Ляшко (15,5%) и лидер движения «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (12,5%). Действующий президент Украины Петр Порошенко занял четвертое место — за него отдали бы свой голос 9,8% граждан.
КМИС проанализировал динамику рейтингов политиков за последние полгода. Юлия Тимошенко продемонстрировала наибольший рост (+6,8%), а Петр Порошенко — наибольшее падение (-8,5%).
Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.