Ещё
Опрос показал, сколько человек готовы проголосовать за Порошенко на выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос показал, сколько человек готовы проголосовать за Порошенко на выборах 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Версия
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные опроса, кого бы украинцы выбрали президентом, если бы выборы состоялись в конце февраля.
По данным исследования, лидером рейтинга стала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (24,6%). Следом идут глава Радикальной партии Олег Ляшко (15,5%) и лидер движения «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (12,5%). Действующий президент Украины Петр Порошенко занял четвертое место — за него отдали бы свой голос 9,8% граждан.
КМИС проанализировал динамику рейтингов политиков за последние полгода. Юлия Тимошенко продемонстрировала наибольший рост (+6,8%), а Петр Порошенко — наибольшее падение (-8,5%).
Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.
РИА Новости: последние новости
Савченко заявила, что знает причины взрывов на военных складах на Украине Савченко рассказала, как СБУ наживается на войне в Донбассе Политолог: преследуя Савченко, киевские власти совершают большую ошибку
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России68
Отец Литвиненко назвал убийцу сына128
Россияне приготовились затянуть пояса364
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля18
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение