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МИД РФ осудил репрессивную политику Украины в отношении СМИ
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МИД РФ осудил репрессивную политику Украины в отношении СМИ 

Российская Газета 9 часов назад
Призываем международное сообщество, профильные международные институты и НПО решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении СМИ в связи с выдворением с Украины журналиста телеканала «Россия 24» Натальи Гончаровой, говорится в комментарии МИД РФ.
"В действительности именно такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества. С подачи Киева в 21 веке в Европе практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
При этом дипломат отметила, что украинские СМИ пользуются в России полной профессиональной свободой действий. В этой связи Москва требует аналогичного отношения к российским журналистам.
Служба безопасности Украины заявила о высылке корреспондента телеканала «Россия 24» Натальи Гончаровой с трехлетним запретом на въезд. Предлогом для этого возмутительного акта стала якобы подготовка «провокационных материалов», искажавших образ Украины и наносивших ущерб ее международному авторитету, отмечает в МИД РФ.
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