Аксенов: Порошенко виновен в убийствах десятков тысяч людей

Свой комментарий Аксенов разместил в Facebook.

«Свое отношение к нынешнему украинскому режиму жители нашего полуострова выразили еще четыре года назад, прогнав Порошенко со своей земли пинками. Его хозяева в такой ситуации посоветовали бы ему «отойти и заткнуться». Крымчане как люди более образованные и воспитанные рекомендуют просто не лезть в чужие дела и заниматься проблемами своей страны», — подчеркнул Аксенов.

Он указал на тот факт, что Порошенко не имеет морального права осуждать выборы в России и рассказывать о правах человека.

«Порошенко пришел к власти на волне государственного переворота и гражданской войны. Он виновен в убийствах десятков тысяч людей, в организации блокад Крыма , его рейтинг стремится к нулю. Не ему рассуждать о наших выборах и правах человека», — отметил Аксенов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал выборы президента РФ в Крыму «филькиной грамотой».

По его словам, Украина также усилит свои действия, в том числе в международных организациях и судах, для «прекращения грубого нарушения оккупационными властями прав человека в Крыму».

Порошенко призвал украинцев проработать перечень лиц, участвовавших в организации выборов в Крыму, и представить его для усиления антироссийских санкций. Он также рассказал о том, что на крымчан якобы осуществлялось давление для того, чтобы они участвовали в голосовании.

В то же время иностранные наблюдатели засвидетельствовали высокий уровень проведения выборов в России.