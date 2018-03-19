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Аксенов: Порошенко виновен в убийствах десятков тысяч людей
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Аксенов: Порошенко виновен в убийствах десятков тысяч людей 

Украина.ру 9 часов назад
Фото: Украина.ру
Свой комментарий Аксенов разместил в Facebook.
«Свое отношение к нынешнему украинскому режиму жители нашего полуострова выразили еще четыре года назад, прогнав Порошенко со своей земли пинками. Его хозяева в такой ситуации посоветовали бы ему «отойти и заткнуться». Крымчане как люди более образованные и воспитанные рекомендуют просто не лезть в чужие дела и заниматься проблемами своей страны», — подчеркнул Аксенов.
Он указал на тот факт, что Порошенко не имеет морального права осуждать выборы в России и рассказывать о правах человека.
«Порошенко пришел к власти на волне государственного переворота и гражданской войны. Он виновен в убийствах десятков тысяч людей, в организации блокад Крыма, его рейтинг стремится к нулю. Не ему рассуждать о наших выборах и правах человека», — отметил Аксенов.
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал выборы президента РФ в Крыму «филькиной грамотой».
По его словам, Украина также усилит свои действия, в том числе в международных организациях и судах, для «прекращения грубого нарушения оккупационными властями прав человека в Крыму».
Порошенко призвал украинцев проработать перечень лиц, участвовавших в организации выборов в Крыму, и представить его для усиления антироссийских санкций. Он также рассказал о том, что на крымчан якобы осуществлялось давление для того, чтобы они участвовали в голосовании.
В то же время иностранные наблюдатели засвидетельствовали высокий уровень проведения выборов в России.
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