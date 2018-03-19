ООН раскритиковала Киев за нежелание расследовать убийства на «майдане»

Мониторинговая миссия ООН по соблюдению прав человека на Украине подвергла Киев критике за отсутствие прогресса в расследовании расстрелов на «майдане» и трагедии в Одессе в 2014 году. Глава миссии Фиона Фрейзер в понедельник представила очередной отчет.

Он указала, что хотя после событий на «майдане» прошло уже четыре года, «все еще не видно прогресса в расследовании и привлечении виновных в к ответственности». Это верно и в отношении трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. «Родственники убитых заслуживают справедливости», — указала она, назвав правосудие «главным элементом борьбы с атмосферой беззакония».

Напомним, 20 февраля 2014 года неустановленные снайперы расстреляли несколько десятков человек на Институтской улице в центре Киева. Акт насилия стал кульминацией многомесячной акции под названием «евромайдан», в ходе которой радикальные элементы вступили в противостояние с правоохранительными структурами и законными властями Украины. Спустя считанные дни в Киеве произошла неконституционная смена власти.