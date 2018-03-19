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ООН раскритиковала Киев за нежелание расследовать убийства на «майдане»
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ООН раскритиковала Киев за нежелание расследовать убийства на «майдане» 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Военное обозрение
Мониторинговая миссия ООН по соблюдению прав человека на Украине подвергла Киев критике за отсутствие прогресса в расследовании расстрелов на «майдане» и трагедии в Одессе в 2014 году. Глава миссии Фиона Фрейзер в понедельник представила очередной отчет.
Он указала, что хотя после событий на «майдане» прошло уже четыре года, «все еще не видно прогресса в расследовании и привлечении виновных в к ответственности». Это верно и в отношении трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. «Родственники убитых заслуживают справедливости», — указала она, назвав правосудие «главным элементом борьбы с атмосферой беззакония».
Напомним, 20 февраля 2014 года неустановленные снайперы расстреляли несколько десятков человек на Институтской улице в центре Киева. Акт насилия стал кульминацией многомесячной акции под названием «евромайдан», в ходе которой радикальные элементы вступили в противостояние с правоохранительными структурами и законными властями Украины. Спустя считанные дни в Киеве произошла неконституционная смена власти.
В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и других группировок подожгли здание Дома профсоюзов, в котором находились сторонники федерализации страны. Жертвами пожара стали 48 человек.
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