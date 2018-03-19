Виктор Ющенко: Мы хотим показать волю, как Азербайджан

Молдавии и «В идее создания военного альянса Украины Грузии нет прямой военной задачи. Это, скорее, демонстрация политического протеста стран, стремящихся восстановить свою территориальную целостность», — таково мнение о предполагаемом союзе трех стран экс-президента Украины Виктора Ющенко , представленное им haqqin.az.

Украинский политик отметил, что в регионе Восточной Европы на сегодняшний день имеется шесть военных конфликтов, и все их можно охарактеризовать как горячие.

«Создавая военную группировку, мы хотим продемонстрировать и показать ту же волю, как выказывает Азербайджан в карабахском конфликте — консолидацию народа, демонстрацию всему миру, что правда на азербайджанской стороне. Такую же задачу ставит перед собой и украинско-молдавско-грузинский военный альянс. Самое важное в достижении победы — это формирование широкой солидарности: в политической, дипломатической, военной и других сферах. Военная солидарность — самый важный фактор для взаимопонимания стран, стремящихся защитить свою территориальную целостность.

Я глубоко убежден, что существуют механизмы мирного урегулирования конфликтов и восстановления нарушенных границ. Однако современное мировое сообщество не задействует такие механизмы. Если из шести конфликтов в Восточной Европе ни один не урегулирован, то это говорит о слабости международной политики, бездействия механики мировой безопасности. Учитывая это, решение Киева, Кишинева Тбилиси создать совместный батальон — это прежде всего политический протест, своеобразная «желтая карточка», как в футболе. Предупреждение о том, что настало время урегулировать конфликты», — убежден Ющенко.

Политик считает, что вопрос Крыма и Донбасса, как и других «горячих точек», одним компонентом не решить — необходимо многофакторное воздействие, если военные, санкционные, дипломатические, финансовые, гуманитарные меры будут объединены в единую программу высокого статуса.