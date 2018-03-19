Международные правозащитники призвали Киев признать наличие «тайных тюрем»

Правительство Украины должно признать факты незаконных задержаний и содержания людей под стражей и принять меры, чтобы любые тайные места лишения свободы, если такие еще существуют, были ликвидированы", — говорится в заявлении. Также в нем содержится призыв к западным партнерам киевского режима «побудить руководство страны провести эффективное расследование и прекратить безнаказанность представителей власти, ответственных за насильственные исчезновения, незаконное содержание под стражей, пытки и другие виды жестокого обращения».

Правозащитники указывают на то, что несмотря на избыток объективных доказательств функционирования под прикрытием Службы безопасности Украины (СБУ) несуществующих документально мест заключения — в том числе и обнаруженных сотрудниками AI и HRW — украинская власть продолжает отрицать этот факт.

"Вместо того, чтобы должным образом отреагировать на злоупотребления, украинская власть отрицает факты, отказывает жертвам в установлении справедливости, и препятствует эффективному и тщательному расследованию серьезных нарушений прав человека", — говорится в заявлении.