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Международные правозащитники призвали Киев признать наличие «тайных тюрем»
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Международные правозащитники призвали Киев признать наличие «тайных тюрем» 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Международные правозащитные организации Amnesty International (AI) и Human Rights Watch (HRW) потребовали от официального Киева признать существование «тайных тюрем» на территории страны, а также наказания виновных в их создании. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой AI.
"Правительство Украины должно признать факты незаконных задержаний и содержания людей под стражей и принять меры, чтобы любые тайные места лишения свободы, если такие еще существуют, были ликвидированы", — говорится в заявлении. Также в нем содержится призыв к западным партнерам киевского режима «побудить руководство страны провести эффективное расследование и прекратить безнаказанность представителей власти, ответственных за насильственные исчезновения, незаконное содержание под стражей, пытки и другие виды жестокого обращения».
Правозащитники указывают на то, что несмотря на избыток объективных доказательств функционирования под прикрытием Службы безопасности Украины (СБУ) несуществующих документально мест заключения — в том числе и обнаруженных сотрудниками AI и HRW — украинская власть продолжает отрицать этот факт.
"Вместо того, чтобы должным образом отреагировать на злоупотребления, украинская власть отрицает факты, отказывает жертвам в установлении справедливости, и препятствует эффективному и тщательному расследованию серьезных нарушений прав человека", — говорится в заявлении.
Напомним, начиная с 2015 года, обе правозащитные организации в своих докладах по итогам мониторинга ситуации на Украине указывали на факты, доказывающие существование тайных мест заключения на территории Украины. В минувший четверг ряд украинских СМИ опубликовали итоги журналистского расследования об одном из таких, якобы никогда не существовавших изоляторов СБУ в Харькове.
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