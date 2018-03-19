Депутата Рады вызвали на три допроса в один день

Депутата Верховной рады вызвали на три допроса в ГПУ в один день

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала депутата Верховной рады Семёна Семенченко сразу на три допроса в один день. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, он получил три повестки, в которых его вызывают в прокуратуру на встречи в 14:00, в 16:00 и в 17:00 19 марта. «Это уже стало доброй традицией. Как и баня», — написал он. Он также отметил, что отправится на допрос в качестве свидетеля. Ранее СМИ сообщали, что правоохранительные органы Украины установили причастность Семенченко к ряду тяжких преступлений. В июне 2016 года Семенченко предлагал брать в заложники граждан России , чтобы потом обменивать их на содержащихся под стражей украинцев.