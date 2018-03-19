Ещё
Депутата Рады вызвали на три допроса в один день
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутата Верховной рады вызвали на три допроса в ГПУ в один день 

RT на русском 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала депутата Верховной рады Семёна Семенченко сразу на три допроса в один день. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, он получил три повестки, в которых его вызывают в прокуратуру на встречи в 14:00, в 16:00 и в 17:00 19 марта.
Он также отметил, что отправится на допрос в качестве свидетеля.
«Это уже стало доброй традицией. Как и баня», — написал он.
Ранее СМИ сообщали, что правоохранительные органы Украины установили причастность Семенченко к ряду тяжких преступлений.
В июне 2016 года Семенченко предлагал брать в заложники граждан России, чтобы потом обменивать их на содержащихся под стражей украинцев.
RT на русском: последние новости
В ОБСЕ напомнили властям Украины о недопустимости депортировать журналистов Полиция Киева заблокировала автопробег сторонников Саакашвили за отставку Порошенко Как меняется отношение западных политиков к расследованию крушения MH17 над Донбассом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина471
«Перестаньте нас оскорблять»157
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ10
Германия нашла замену российскому газу556
Якубович обратился к Грудинину509
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение