Депутата Рады вызвали на три допроса в один день

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала депутата Верховной рады Семёна Семенченко сразу на три допроса в один день. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, он получил три повестки, в которых его вызывают в прокуратуру на встречи в 14:00, в 16:00 и в 17:00 19 марта.
Он также отметил, что отправится на допрос в качестве свидетеля.
«Это уже стало доброй традицией. Как и баня», — написал он.
Ранее СМИ сообщали, что правоохранительные органы Украины установили причастность Семенченко к ряду тяжких преступлений.
В июне 2016 года Семенченко предлагал брать в заложники граждан России, чтобы потом обменивать их на содержащихся под стражей украинцев.