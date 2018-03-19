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В Луганской области восстановили подачу света и тепла после обрыва на ЛЭП
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В Луганской области восстановили подачу света и тепла после обрыва на ЛЭП 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Электроснабжение полностью восстановлено на подконтрольной Киеву территории Луганской области Украины, где из-за обрыва ЛЭП без электричества остались 10 тысяч абонентов, сообщается в понедельник на сайте Луганской военно-гражданской администрации.
По данным властей, накануне из-за непогоды произошел обрыв провода на основной линии электропередачи, в результате были обесточены районы города Золотое Попаснянского района, в частности, шахт «Карбонит» и «Родина», а также две котельные, которые предоставляют услуги 47 многоэтажным домам (1,8 тысячи абонентов). В частности, из-за аварии под землей оказались горняки.
"Благодаря скоординированным действиям областной власти и соответствующих служб Луганской области, всего за несколько часов удалось ликвидировать последствия непогоды. В частности, произошло быстрое восстановление электроснабжения в обесточенных населенных пунктах — около 10 тысяч потребителей", — говорится в сообщении областной администрации.
В частности, по данным властей, в воскресенье в течение вечера происходило поэтапное включение котельных в работу, и сейчас все котельные области работают в штатном режиме.
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