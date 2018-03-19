СМИ: Почти 1,5 млн граждан Украины работают в других странах нелегально

Из 2,5 млн украинцев, находящихся в других странах на заработках, почти 1,5 млн работают за границей нелегально. Об этом сообщается в журналистском расследовании украинского «5 канала».

По данным издания, подобная ситуация приводит к тому, что граждане Украины работают в рабских условиях и не могут рассчитывать на какую-либо помощь со стороны государства.

Ранее стало известно, что в польском городе Срьода-Велькопольска следователи начали расследование в отношении гражданина Польши , который оставил на скамейке на улице свою нелегальную работницу с Украины и заявил полицейским, что она находится в состоянии алкогольного опьянения.