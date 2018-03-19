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Порошенко предложил внести изменения в закон о гражданстве
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Порошенко предложил внести изменения в закон о гражданстве 

RT на русском 11 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Об этом заявила представитель украинского лидера в Верховной раде Ирина Луценко. «Президент Украины зарегистрировал законопроект №8156 о внесении изменений в закон Украины „О гражданстве“, в котором президент Украины определяет дополнительные основания для получения гражданства, согласно которым лицо не может получить гражданство, через территориальное происхождение, совершения преступления и осуждения на Украине к лишению свободы», — цитирует Интерфакс-Украина Луценко.
Ранее Порошенко заявил, что украинский паспорт — один из самых лучших в мире.
В конце февраля председатель миграционной службы Татьяна Никитина заявила, что за последние три года около 24 тыс. человек отказались от гражданства Украины. По её словам, такое число граждан, вышедших из гражданства, обусловлено сложной экономической ситуацией на Украине.
RT на русском: последние новости
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