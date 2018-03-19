Порошенко предложил внести изменения в закон о гражданстве

Об этом заявила представитель украинского лидера в Верховной раде Ирина Луценко . «Президент Украины зарегистрировал законопроект №8156 о внесении изменений в закон Украины „О гражданстве“, в котором президент Украины определяет дополнительные основания для получения гражданства, согласно которым лицо не может получить гражданство, через территориальное происхождение, совершения преступления и осуждения на Украине к лишению свободы», — цитирует Интерфакс-Украина Луценко.

Ранее Порошенко заявил, что украинский паспорт — один из самых лучших в мире.