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Петряк заменит Ярмоленко в сборной Украины
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Петряк заменит Ярмоленко в сборной Украины 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник «Шахтера» Иван Петряк вызван в сборную Украины вместо нападающего дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко на товарищеские матчи против Саудовской Аравии (23 марта) и Японии (27 марта), информирует пресс-служба Федерации футбола Украины. 28-летний Ярмоленко не успел восстановиться от травмы, полученной 27 января в игре 20-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга» (2:2).
Ярмоленко забил за сборную Украины 33 гола. По данному показателю он уступает только нынешнему главному тренеру национальной команды Андрею Шевченко, у которого 48 забитых мячей.
Напомним, сборная Украины не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира-2018.
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