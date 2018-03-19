Петряк заменит Ярмоленко в сборной Украины

Полузащитник «Шахтера» Иван Петряк вызван в сборную Украины вместо нападающего дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко на товарищеские матчи против Саудовской Аравии (23 марта) и Японии (27 марта), информирует пресс-служба Федерации футбола Украины. 28-летний Ярмоленко не успел восстановиться от травмы, полученной 27 января в игре 20-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга» (2:2).

Ярмоленко забил за сборную Украины 33 гола. По данному показателю он уступает только нынешнему главному тренеру национальной команды Андрею Шевченко, у которого 48 забитых мячей.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира-2018.