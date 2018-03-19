Призраки прошлого: почему иммиграция украинцев вызывает у поляков опасения

В начале марта польская газета Dziennika Gazety Prawnej вышла под заголовком: «Украины нет ни как бизнесового партнера, ни как политического. Есть только украинцы. Враги Польши и поляков. Такими их воспринимают». Ключевой материал выпуска — статья Марека Трошински (Marek Troszyński), доктора социологии, исследователя языка ненависти, касающегося меньшинств, проживающих в Польше.

Трошински является автором аналитического доклада «Украина и украинцы в польском интернет-дискурсе». Основу доклада составили результаты исследования, проведенного с декабря 2016 г. по ноябрь 2017 г. С помощью современных компьютерных технологий были проанализированы 1,2 миллиона сообщений (постов) в польских социальных сетях («Фейсбуке» и «Твиттере»), комментариев под статьями на интернет-порталах и форумах.

Свою статью в газете Трошински озаглавил «Потому что украинец». Изложение материала он предваряет следующим пассажем: «Как раньше использовали нарицательное „еврей“, с желанием обидеть и задеть данного человека, обратить внимание на его отрицательные черты характера, так и сейчас в Интернете говорят об украинцах».

Анализируя интернет-сообщения, Трошински отмечает, что в социальных сетях бытуют разные представления об украинцах. При этом некоторые авторы комментариев приписывают украинцам прямо-таки врожденную ненависть к Польше. Они считают, что украинцы эту враждебность впитали с молоком матери, а это значит (по выражению одного из комментаторов), что «внуки рано или поздно пойдут по следам дедов».

Призраки прошлого активно влияют на характер отношений между современными поляками и украинцами. Негативный образ украинца во многих интернет-комментариях основывается на историческом стереотипе, тенденциозном восприятии событий 40-х годов ХХ столетия. Темы Волынской резни, деятельности УПА (запрещенная в России организация — прим. ред.) и Степана Бандеры повышают «градус» полемики, и впоследствии служат основанием для претензий по отношению к нынешним украинцам. Те, кто враждебно настроен к приехавшим с Востока, считают, что «живущие в Польше украинцы только и ждут удобного момента, чтобы наброситься на нас и приставить нож к горлу, как сделали их предки 70 лет назад».

Негативные установки поляков по отношению к украинцам основываются не только на оценке исторических событий. Принимается во внимание и тот факт, что преступления украинских националистов во Второй мировой войне не осуждаются современниками. Это также показало исследование. Поляки в своих интернет-сообщениях констатируют, что УПА и Бандера воспринимаются на Украине как герои национально-освободительного движения, творцы независимости. У поляков вызывает беспокойство активность радикальных националистов на Украине, то, что украинцы носят футболки с портретом Бандеры, и то что в публичной политике используется черно-красный флаг УПА.

Как известно, 1 февраля 2018 г. польский Сенат принял изменения в законе об Институте национальной памяти Польши, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание Волынской трагедии и «пропаганду бандеризма». Это решение вызвало большой резонанс на Украине, серьезно обострило украино-польские отношения. Историки в таких случаях советуют выслушать аргументы с обеих сторон. Однако полемика в социальных сетях — не тот род дискуссии, который предполагает взвешенность и аргументированность. Здесь все просто, эмоционально, иррационально: УПА в глазах поляков — это убийцы, которые несут ответственность за геноцид, а украинцы их считают своими героями. Последнее обстоятельство не способствует установлению приязненных отношений.

Безусловно, поляков беспокоит экспансия украинцев на рынке труда и обострение конкуренции за рабочие места. Однако, когда речь заходит о трудовой деятельности, то интернет-комментаторы нередко отмечают положительные качества украинцев, весомость их вклада в польскую экономику. Немало и критических замечаний в адрес украинских работников. Украинцам приписывают такие отрицательные черты характера, как «леность», «вороватость», «необязательность»; высказываются нарекания, что украинцы сбивают цену на рынке труда. И, все же, основу негативного образа украинцев формируют именно апелляции к прошлому. Среди негативных постов (сообщений) об украинцах 50% имеют историческую привязку, тогда как экономический аспект (подтекст) — 23%.

Автор исследования Марек Трошински считает, что предубеждения и опасения поляков, апеллирующие к прошлому и опирающиеся на надуманные угрозы, формируют в массовом сознании негативный образ украинцев и отравляют повседневную жизнь этого меньшинства в Польше.

Следует отметить, что негативные стереотипы поляков по отношению к украинцам заметно контрастируют с планами правительства и деловых кругов Польши. Во время Форума «Европа-Украина» (16 марта 2018 г.) министр инвестиций и развития Польши Ежи Квециньски заявил, что правительство работает над новыми положениями социально-миграционной политики. Эти новации будут готовы к лету и должны облегчить пребывание в Польше трудовых мигрантов, в частности, из Украины.

На том же форуме Анджей Коркус, владелец фирмы по найму иностранцев EWL Group, отметил, что решение всех формальностей трудовыми мигрантами все еще занимает значительное время. Коркус предложил сократить время выдачи разрешений на работу иностранцам. Он предостерег, что хорошие работники не будут долго ждать необходимые документы, а трудовых мигрантов из Украины все активнее ищут предприниматели из Чехии, Словакии и Венгрии.