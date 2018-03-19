Ещё
Госпогранслужба Украины пресекла ввоз в Россию крупной партии контрабандных сигарет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госпогранслужба Украины пресекла ввоз в Россию крупной партии контрабандных сигарет 

RT на русском 2 часа назад
Сотрудники Госпогранслужбы Украины заявили, что обнаружили крупную партию контрабандных сигарет, которую пытались провезти в грузовике в Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что партию контрабандных сигарет иностранного производства обнаружили на пункте пропуска «Гоптовка» на границе с Россией.
«На данный момент 26 тыс. пачек сигарет и транспортное средство изъяты, составлен протокол о нарушении таможенных правил. Общая сумма оценки составляет более 900 тыс. гривен», — указывается в заявлении.
Уточняется, что контрабанда была спрятана в полуприцепе транспортного средства — в специально изготовленном тайнике с двойным днищем.
Ранее украинские пограничники заявили, что обнаружили партию контрабандных сигарет, которую пытались провезти в поезде с рудой в Польшу.
10 марта полиция Польши задержала трёх украинцев за производство сигарет на подпольной фабрике в польском городе Опатувек.
RT на русском: последние новости
Обозреватель Telegraph: в украинском кризисе виноват Запад, а не Россия Сторонники Саакашвили заявили, что полиция угнала у них грузовик в Киеве Депутата Верховной рады вызвали на три допроса в ГПУ в один день
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»536
Еще одна страна вышлет российских дипломатов484
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина268
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»187
Панин опубликовал голое селфи c барышней52
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение