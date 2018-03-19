Госпогранслужба Украины пресекла ввоз в Россию крупной партии контрабандных сигарет

Сотрудники Госпогранслужбы Украины заявили, что обнаружили крупную партию контрабандных сигарет, которую пытались провезти в грузовике в Россию . Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что партию контрабандных сигарет иностранного производства обнаружили на пункте пропуска «Гоптовка» на границе с Россией.

«На данный момент 26 тыс. пачек сигарет и транспортное средство изъяты, составлен протокол о нарушении таможенных правил. Общая сумма оценки составляет более 900 тыс. гривен», — указывается в заявлении.

Уточняется, что контрабанда была спрятана в полуприцепе транспортного средства — в специально изготовленном тайнике с двойным днищем.

Ранее украинские пограничники заявили, что обнаружили партию контрабандных сигарет, которую пытались провезти в поезде с рудой в Польшу

10 марта полиция Польши задержала трёх украинцев за производство сигарет на подпольной фабрике в польском городе Опатувек.