На Украине семь тысяч алиментщиков объявили в розыск с начала года

"Как работает правительственный закон об ужесточении ответственности для должников алиментов. Злостным неплательщикам ограничивают выезд из Украины, пользование авто, оружием. Семь тысяч человек объявлены в розыск", — написал украинский премьер в Facebook.

Также, по данным премьера, 5,5 тысячи человек направлены на выполнение общественно полезных работ, 82,397 тысячи запрещен выезд за границу, 79,843 тысячи запретили управлять автомобилем. Кроме того, 79,591 тысячи должников запрещено пользоваться оружием.