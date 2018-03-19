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На Украине семь тысяч алиментщиков объявили в розыск с начала года
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На Украине семь тысяч алиментщиков объявили в розыск с начала года 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что за неуплату алиментов с начала года в стране объявлены в розыск 7 тысяч человек, еще 5,5 тысячи нарушителей отправлены на общественные работы.
"Как работает правительственный закон об ужесточении ответственности для должников алиментов. Злостным неплательщикам ограничивают выезд из Украины, пользование авто, оружием. Семь тысяч человек объявлены в розыск", — написал украинский премьер в Facebook.
Также, по данным премьера, 5,5 тысячи человек направлены на выполнение общественно полезных работ, 82,397 тысячи запрещен выезд за границу, 79,843 тысячи запретили управлять автомобилем. Кроме того, 79,591 тысячи должников запрещено пользоваться оружием.
В начале года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов и временно запрещает водить автомобиль и выезжать за границу родителям, которые более полугода не платят алименты. Кроме того, законом предусмотрен новый вид административного взыскания — общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет орган местного самоуправления.
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