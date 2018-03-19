Митрополит: из храмов УПЦ на Украине выгоняют общины канонической Церкви

"Из храмов выгоняют общины канонической Церкви и насильственным образом внедряют туда новых неизвестных людей. После чего храм переходит к раскольникам. При этом на данный момент не существует никаких юридических механизмов, позволяющих установить, кто те люди, которые называют себя «общиной храма», — заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, в данной ситуации нет оснований полагать, что это действительно какая-то другая община: «Это могут быть просто „подсадные утки“, или те люди, которых туда прислали, чтобы они захватили храм».