Обозреватель Telegraph: в украинском кризисе виноват Запад, а не Россия

За последние годы Владимиру Путину можно предъявить длинный «список обвинений»: от его политики по подавлению инакомыслия до его помощи в сохранении «режима Асада». Но один кризис, по мнению британского обозревателя The Daily Telegraph Кристофера Букера, был инициирован самим Западом.

России По словам Букера, единственный, кто «правильно прочёл» события в Украине на 2014 году, был бывший посол Великобритании Тони Брентон , который ясно понимал, что причиной «бардака» на Украине стало «самонадеянное желание» Запада видеть Украину — «историческую колыбель российской национальной идентичности» — в Евросоюзе и НАТО.

Кризис случился после переворота, во время которого на смену коррумпированному и пророссийскому президенту Украины пришёл другой лидер, желавший подписать соглашение о вступлении Украины в Евросоюз. Ответ русскоговорящих жителей Восточной Украины и Крыма был «полностью предсказуем». Они были готовы голосовать и бороться за то, чтобы ими управляла Москва , а не Брюссель

И до сих пор, как пишет обозреватель The Daily Telegraph Кристофер Букер, Запад «бессилен сделать что-либо» и может лишь издавать «возмущённые возгласы протеста» против неизбежных последствий своих же собственных действий.