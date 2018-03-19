За последние годы Владимиру Путину можно предъявить длинный «список обвинений», но один кризис, по мнению британского обозревателя The Daily Telegraph Кристофера Букера, был инициирован самим Западом. По его словам, причиной «бардака» на Украине стало «самонадеянное желание» Запада видеть Украину — «историческую колыбель российской национальной идентичности» — в Евросоюзе и НАТО.
За последние годы Владимиру Путину можно предъявить длинный «список обвинений»: от его политики по подавлению инакомыслия до его помощи в сохранении «режима Асада». Но один кризис, по мнению британского обозревателя The Daily Telegraph Кристофера Букера, был инициирован самим Западом.
По словам Букера, единственный, кто «правильно прочёл» события в Украине на 2014 году, был бывший посол Великобритании в России Тони Брентон, который ясно понимал, что причиной «бардака» на Украине стало «самонадеянное желание» Запада видеть Украину — «историческую колыбель российской национальной идентичности» — в Евросоюзе и НАТО.
Кризис случился после переворота, во время которого на смену коррумпированному и пророссийскому президенту Украины пришёл другой лидер, желавший подписать соглашение о вступлении Украины в Евросоюз. Ответ русскоговорящих жителей Восточной Украины и Крыма был «полностью предсказуем». Они были готовы голосовать и бороться за то, чтобы ими управляла Москва, а не Брюссель.
И до сих пор, как пишет обозреватель The Daily Telegraph Кристофер Букер, Запад «бессилен сделать что-либо» и может лишь издавать «возмущённые возгласы протеста» против неизбежных последствий своих же собственных действий.