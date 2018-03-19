Меня искренне веселят те, кто с вздохом приговаривают: вот, нам бы на Украине такого, как Путин, то мы бы зажили.
Так вот Путин бы у нас не прижился. У нас совершенно иная ментальность. Наша историческая форма правления — это перманентная борьба гетманов. Или князей.
И, если повезёт, какое-то время при власти будет гетман, который, сам воруя, даст жить и стране, но зачастую нам не везёт. И гетманы просто дерут три шкуры с народа.
Но повторюсь: это наша ментальность. И по-иному мы не можем жить.
А вот России нужен царь. Поскольку в 1917-м весь мир увидел, что есть Россия без царя.