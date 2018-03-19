Кувейт и Украина договорились укрепить отношения

Эль-Кувейт , 19 марта / Синьхуа / — В воскресенье Кувейт Украина подписали ряд соглашений в различных сферах. Об этом сообщило Кувейтское информационное агентство /КУНА/.

Стороны подписали соглашение о военном сотрудничестве, под которым поставили свои подписи первый заместитель премьер-министра и глава Минобороны шейх Насер Сабах аль-Ахмед ас-Сабах и его украинский коллега Степан Полторак

По сообщениям КУНА, стороны также подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление спортивного и научного сотрудничества.

Петр Порошенко посещает Кувейт с государственным визитом 18-19 марта. —0—