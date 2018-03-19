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Кувейт и Украина договорились укрепить отношения
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Кувейт и Украина договорились укрепить отношения 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Эль-Кувейт, 19 марта /Синьхуа/ — В воскресенье Кувейт и Украина подписали ряд соглашений в различных сферах. Об этом сообщило Кувейтское информационное агентство /КУНА/.
На церемонии подписания присутствовали Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах и прибывший с визитом президент Украины Петр Порошенко.
Стороны подписали соглашение о военном сотрудничестве, под которым поставили свои подписи первый заместитель премьер-министра и глава Минобороны шейх Насер Сабах аль-Ахмед ас-Сабах и его украинский коллега Степан Полторак.
По сообщениям КУНА, стороны также подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление спортивного и научного сотрудничества.
Петр Порошенко посещает Кувейт с государственным визитом 18-19 марта. —0—
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