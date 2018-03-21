Ещё
Матвиенко поручила подготовить Белую книгу нарушений международного права на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Матвиенко поручила подготовить Белую книгу нарушений международного права на Украине 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Суть Событий
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету верхней палаты по международным делам подготовить Белую книгу «всех фактов вопиющих нарушений» международного права на Украине, в том числе в связи с выборами президента РФ.
"Надо параллельно дать поручение комитету по международным делам сделать такую Белую книгу нарушений на Украине международного права, прав журналистов, права свободы слова, прав человека и сделать такое основательное уже обращение во все международные структуры с демонстрацией фактов вопиющих нарушений всех мыслимых и немыслимых международных норм и правил. Мириться с этим нельзя", — сказала Матвиенко на заседании палаты в среду.
ТАСС: последние новости
Песков убежден в верности формулировок об Украине в сообщении о беседе Путина и Трампа Глава МИД Венгрии пригрозил заблокировать участие Порошенко в летнем саммите НАТО Савченко обвинила власти Киева в "кровавой торговле" на войне в Донбассе
 Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины131
Пенсии россиян будут считать по-новому109
Путин занялся «списком Собчак»32
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России49
Похороним Ленина
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:42
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Политика США
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение