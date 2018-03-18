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В Одессе повредили имущество российских дипломатов
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В Центризбирком поступают сведения о порче в Одессе российского имущества 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ЦИК поступают сведения о порче в украинской Одессе российского имущества, в том числе машин дипломатов, сообщил член Центризбиркома Василий Лихачев.
"Поступают факты порчи российского имущества — были испачканы машины…, принадлежащие нашим дипломатам", — сказал Лихачев.
По его словам, несколько часов назад Нацгвардия в Одессе около участка у генконсульства РФ объявила, что там обнаружена бомба, чем парализовала все движение к диппредставительству.
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
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Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.
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