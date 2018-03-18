Сторонники Саакашвили провели акцию у дома Порошенко под Киевом 

"Мы начинаем Всеукраинскую акцию грохота народного гнева. Мы здесь потому, что этот главный коррупционер и олигарх должен уйти в отставку. Мы хотим, чтобы был антикоррупционный суд, чтобы Национальное антикоррупционное бюро Украины могло нормально действовать и топ-коррупционеров судили. Мы хотим, чтобы был новый закон про выборы, чтобы народ мог приводить людей в парламент, а не олигархи. Мы хотим снятия депутатской неприкосновенности. Мы считаем, что главная беда Украины находится в этом здании", — цитирует пресс-служба слова члена политсовета партии Ивана Слободяника.

Ранее в воскресенье сторонники Саакашвили провели митинг в центре Киева с требованием отставки Порошенко.