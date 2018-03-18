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На Украине найден мертвым фигурировавший в деле о «Боинге» летчик АТО
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На Украине найден мертвым фигурировавший в деле о «Боинге» летчик АТО 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
На Украине возбуждено уголовное дело в связи с самоубийством бывшего военного летчика Владислава Волошина, который ранее воевал на Донбассе. Его имя также фигурировало в материалах дела о сбитом в 2014 году малайзийском «Боинге». О происшествии сообщает "Интерфакс-Украина".
Агентство уточняет, что в официальных сводках имя погибшего не раскрывается. В полицейском отделении Николаевской области ограничились сообщением о том, что речь идет об исполняющем обязанности директора местного коммунального предприятия и что ему было 29 лет. Однако украинские СМИ выяснили, что речь идет о Владиславе Волошине, который действительно временно возглавлял Николаевский международный аэропорт. Очевидцы говорят, что в последнее время он пребывал в подавленном состоянии — якобы из-за проблем на работе. Между тем известно, что Волошин служил в Николаевской авиабригаде и управлял штурмовиком Су-25. В одном только 2014 году он совершил 33 боевых вылета. За участие в военных действиях в Донбассе он получил от государства несколько орденов.
При этом Волошин известен тем, что фигурировал в материалах дела о катастрофе пассажирского «Боинга» МH17. По одной из версий, которая, в частности, высказывалась в документальном фильме, показанном на телеканале BBC, самолет мог быть сбит украинским истребителем. Как пишет портал strana.ua, сам Волошин опровергал причастность к трагедии.
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