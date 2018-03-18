Савченко вместе со сторонниками Саакашвили требует отставки Порошенко

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», до двух тысяч сторонников Движения новых сил приняли участие в митинге на Майдане с требованием отстранения от власти украинского лидера. Среди собравшихся заметили депутата Верховной Рады Надежду Савченко , которую обвиняют в подготовке теракта в здании парламента.

По громкой связи перед активистами выступил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили , который сейчас находится в Нидерландах : «Мы вернули Майдан, мы вернём себе и Крым . Мы должны перейти на акции прямого действия, народного гнева, когда мы будем показывать всем прокурорам, приспешникам режима, что у них будет гореть земля под ногами. Второе: Мы должны сделать народные праймериз».

Митингующие сорвали со здания торгового центра «Глобус» баннеры с перечёркнутым портретом лидера «Движения новых сил» и разобрали металлоконструкцию, которую, как они заверяют, власти ранее установили на площади, чтобы сорвать проведение акции.

После завершения протестов активисты организовали автоколонну и выехали в сторону дома президента Украины Петра Порошенко в посёлок Козин Киевской области, однако им пришлось остановить машины неподалёку от пункта назначения, потому что дорогу перегородили другие автомобили и несколько десятков неизвестных. Около 200 митингующим дошли до дома главы государства пешком и начали выкрикивать около забора лозунги с призывами отставки Порошенко и критикой его деятельности.

Ранее полицейские задержали двух активистов, которые должны были установить на Майдане сцену для предстоящего митинга.